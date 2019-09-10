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В Таиланде жертвами наводнений с конца августа стали около 30 человек


10.9.2019 12:22
В Таиланде жертвами наводнений с конца августа стали около 30 человекФото: livejournal.com

Как передает газета Bangkok Post, в результате сильных дождей, которые с конца августа не прекращаются на севере и северо-востоке Таиланда, погибли уже двадцать восемь человек.

Наводнения были зафиксированы на территории тридцати двух провинций страны.

Жертвами стихии за период с конца лета стали уже двадцать восемь человек, пишет газета. Со ссылкой на представителей местного руководства уточняется, что из-за продолжающихся дождей и спровоцированных ими наводнений на данный момент пострадали свыше 370 тысяч домохозяйств.

В числе регионов, где сложилась наиболее острая обстановка, провинции Амнат Чароен, Питсанулок и Ясотхон, а также несколько других. Отмечается, что на северо-востоке Таиланда свыше пятидесяти сельских дорог практически стали непроходимыми. Множество жителей страны вынужденно покинули свои дома, для них создаются временные убежища.

Автор: Злата Богатова

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