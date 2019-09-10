|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Таиланде жертвами наводнений с конца августа стали около 30 человек
10.9.2019 12:22
Фото: livejournal.com
Как передает газета Bangkok Post, в результате сильных дождей, которые с конца августа не прекращаются на севере и северо-востоке Таиланда, погибли уже двадцать восемь человек.
Наводнения были зафиксированы на территории тридцати двух провинций страны.
Жертвами стихии за период с конца лета стали уже двадцать восемь человек, пишет газета. Со ссылкой на представителей местного руководства уточняется, что из-за продолжающихся дождей и спровоцированных ими наводнений на данный момент пострадали свыше 370 тысяч домохозяйств.
В числе регионов, где сложилась наиболее острая обстановка, провинции Амнат Чароен, Питсанулок и Ясотхон, а также несколько других. Отмечается, что на северо-востоке Таиланда свыше пятидесяти сельских дорог практически стали непроходимыми. Множество жителей страны вынужденно покинули свои дома, для них создаются временные убежища.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|