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Королевской семье Нидерландов переплатили 10 млн евро за мебель
09:57
Фото: livejournal.com
На протяжении последних тридцати лет Нидерланды выплачивали своему королевскому дому сотни тысяч евро на расходы, связанные с поддержанием в надлежащем состоянии мебели и прочей обстановки во дворцах, пишет газета NRC.
Однако в стране уже давно эти траты оплачивает государство.
Учитывая, что в последние три десятилетия голландское государство взяло на себя оплату поддержания в надлежащем состоянии мебели и прочей обстановки во дворцах, за эти годы королевской семье Нидерландов могло быть перечислено сверх меры около десяти миллионов евро.
В период с 1982 по 2009 годы государство успело выкупить у королевского дома почти всю дворцовую обстановку. Речь идет о четырех королевских дворцах, и на эти расходы ушло порядка двадцати миллионов евро. Как выяснили журналисты NRC, власти страны приняли такое решение с учетом растущих расходов на поддержание дворцовой обстановки в должном состоянии.
Предполагалось, что после завершения сделки по выкупу мебели сумма денег, выплачиваемых королевской семье, понизится. Однако этого не произошло, и почему - установить пока не удалось, отмечается в публикации
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