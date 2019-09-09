Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Королевской семье Нидерландов переплатили 10 млн евро за мебель

09:57

Фото: livejournal.com



На протяжении последних тридцати лет Нидерланды выплачивали своему королевскому дому сотни тысяч евро на расходы, связанные с поддержанием в надлежащем состоянии мебели и прочей обстановки во дворцах, пишет газета NRC.



Однако в стране уже давно эти траты оплачивает государство.



Учитывая, что в последние три десятилетия голландское государство взяло на себя оплату поддержания в надлежащем состоянии мебели и прочей обстановки во дворцах, за эти годы королевской семье Нидерландов могло быть перечислено сверх меры около десяти миллионов евро.



В период с 1982 по 2009 годы государство успело выкупить у королевского дома почти всю дворцовую обстановку. Речь идет о четырех королевских дворцах, и на эти расходы ушло порядка двадцати миллионов евро. Как выяснили журналисты NRC, власти страны приняли такое решение с учетом растущих расходов на поддержание дворцовой обстановки в должном состоянии.



Предполагалось, что после завершения сделки по выкупу мебели сумма денег, выплачиваемых королевской семье, понизится. Однако этого не произошло, и почему - установить пока не удалось, отмечается в публикации



Автор: Злата Богатова

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