Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: стресс при беременности негативно влияет на здоровье новорожденных

8.9.2019 09:48

Фото: vk.com



Специалисты пришли к выводу, что дети женщин, которые во время беременности испытывали стресс, в 3,5 раза чаще страдают от разнообразных проблем с психикой, в том числе, личностных расстройств.



Исследование проводила группа ученых из дублинского Королевского колледжа хирургов Ирландии (RCSI).



Ученые проанализировали сведения об изменениях эмоционального состояния будущих матерей во время беременности в сравнении с данными о психическом здоровье их детей по мере их взросления. В общей сложности была изучена информация, касающаяся более 4 тыс. детей, которые появились на свет в середине 1970-х годов.



Судя по анкетам, которые женщины заполняли во время беременности, примерно половина из них в этот период достаточно регулярно испытывала чувство сильного беспокойства. Дети большинства из них в три с половиной раза чаще страдали от разного рода проблем с психикой, в том числе, личностных расстройств.



По мнению исследователей, причины подобных явлений отчасти можно объяснить генетикой, однако есть предположения и о том, что беспокойное состояние беременной матери вполне способно передаваться и ее ребенку.



Как подчеркнул профессор RCSI Росс Брэнниган, прокомментировав результаты работы, стресс будущих матерей плохо воздействует на здоровье их потомства. Поэтому очевидно, что беременные женщины нуждаются в благоприятном психологическом климате. Не менее важен такой комфорт и в первые месяцы после появления ребенка на свет.



Ранее ученые установили, что дети, рожденные путем кесарева сечения, чаще страдают аутизмом.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.9.2019 20:33 Зоолог прокомментировал появление пьяных енотов в столице Канады

Зоолог прокомментировал появление пьяных енотов в столице Канады 6.9.2019 19:45 В Польше ребенок родился через полтора месяца после смерти матери

В Польше ребенок родился через полтора месяца после смерти матери 5.9.2019 19:23 Греф призвал отменить экзамены в школах

Греф призвал отменить экзамены в школах 3.9.2019 12:46 Власти Новой Зеландии запретили туристам плавать с дельфинами

Власти Новой Зеландии запретили туристам плавать с дельфинами 2.9.2019 08:06 Елизавета ІІ разыграла не узнавших ее туристов