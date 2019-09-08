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Ученые: стресс при беременности негативно влияет на здоровье новорожденных
8.9.2019 09:48
Фото: vk.com
Специалисты пришли к выводу, что дети женщин, которые во время беременности испытывали стресс, в 3,5 раза чаще страдают от разнообразных проблем с психикой, в том числе, личностных расстройств.
Исследование проводила группа ученых из дублинского Королевского колледжа хирургов Ирландии (RCSI).
Ученые проанализировали сведения об изменениях эмоционального состояния будущих матерей во время беременности в сравнении с данными о психическом здоровье их детей по мере их взросления. В общей сложности была изучена информация, касающаяся более 4 тыс. детей, которые появились на свет в середине 1970-х годов.
Судя по анкетам, которые женщины заполняли во время беременности, примерно половина из них в этот период достаточно регулярно испытывала чувство сильного беспокойства. Дети большинства из них в три с половиной раза чаще страдали от разного рода проблем с психикой, в том числе, личностных расстройств.
По мнению исследователей, причины подобных явлений отчасти можно объяснить генетикой, однако есть предположения и о том, что беспокойное состояние беременной матери вполне способно передаваться и ее ребенку.
Как подчеркнул профессор RCSI Росс Брэнниган, прокомментировав результаты работы, стресс будущих матерей плохо воздействует на здоровье их потомства. Поэтому очевидно, что беременные женщины нуждаются в благоприятном психологическом климате. Не менее важен такой комфорт и в первые месяцы после появления ребенка на свет.
Ранее ученые установили, что дети, рожденные путем кесарева сечения, чаще страдают аутизмом.
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