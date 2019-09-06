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В Крыму найдено тело пассажирки затонувшего катера
6.9.2019 18:27
Фото: kazanfirst.ru
Как информирует пресс-служба республиканского главка МЧС, тело женщины 1959 г.р. обнаружили на расстоянии около одного километра от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. В ближайшее время будет проведено опознание, после чего к работе приступят следственные органы.
В сообщении МЧС уточняется, что после крушения пропала без вести жительница Ростовской области. После обнаружения останков женщины поисково-спасательные мероприятия в районе ЧП завершены, отметили ведомстве.
ЧП случилось неподалеку от мыса Меганом в окрестностях Судака, когда из-за штормовых волн перевернулся 7-метровый прогулочный катер "Камелот". Судно затонуло на расстоянии примерно двухсот метров от побережья.
После крушения один человек пропал, двенадцать были спасены, пострадавших нет.
По факту гибели женщины уже возбудили уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека. Полицейские в рамках начатого расследования задержали судоводителя.
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