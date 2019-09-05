|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Минобороны РФ опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии
06:11
Фото: repeatme.ru
Публикации о гибели в зоне деэскалации Идлиб в САР троих военных из России действительности не соответствуют, заявили в отечественном Министерстве обороны.
В ведомстве уточнили, что на указанной территории вообще нет "никаких российских наблюдательных постов".
В окрестностях населенного пункта Джурин на данный момент не существует "никаких российских наблюдательных постов", указывается в сообщении отечественного Минобороны.
Ранее в СМИ распространились публикации о гибели троих российских офицеров. В частности, "Ведомости", цитируя источники в военно-дипломатических кругах, писали о том, что инцидент случился вечером минувшей среды, 4 сентября, в зоне деэскалации Идлиб. По данным газеты, жертвами подрыва двух мин стали три человека, еще двое с ранениями были доставлены в госпиталь.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|