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Минобороны РФ опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии


06:11
Минобороны РФ опровергло информацию о гибели российских военных в СирииФото: repeatme.ru

Публикации о гибели в зоне деэскалации Идлиб в САР троих военных из России  действительности не соответствуют, заявили в отечественном Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что на указанной территории вообще нет "никаких российских наблюдательных постов".

В окрестностях населенного пункта Джурин на данный момент не существует "никаких российских наблюдательных постов", указывается в сообщении отечественного Минобороны.

Ранее в СМИ распространились публикации о гибели троих российских офицеров. В частности, "Ведомости", цитируя источники в военно-дипломатических кругах, писали о том, что инцидент случился вечером минувшей среды, 4 сентября, в зоне деэскалации Идлиб. По данным газеты, жертвами подрыва двух мин стали три человека, еще двое с ранениями были доставлены в госпиталь.

Автор: Злата Богатова

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