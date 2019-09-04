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Токио сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах


07:46
Токио сделает представление из-за открытия рыбзавода на КурилахФото: akamaized.net

Власти Японии намерены сделать представление РФ в связи с открытием крупного предприятия на Шикотане, передает РИА Новости.

Ранее в на ВЭФ Приморье глава российского государства Владимир Путин дал символический старт работе этого рыбоперерабатывающего завода.

Токио сделает представление в связи с открытием завода на Курилах, заявил генсек японского правительства Есихидэ Суга, выступая на пресс-конференции. Представитель руководства страны подчеркнул, что юридическая позиция японских властей по курильскому вопросу осталась неизменной. В целях кардинального решения такого рода проблем нужно добиться решения проблемы северных территорий, Суга. По его словам, в Токио намерены как и прежде "упорно вести переговоры" с Москвой для урегулирования ситуации и подписания мирного договора.

Вместе с тем, высокопоставленный японский чиновник предпочел не отвечать на вопрос о том, идет ли речь именно о представлении либо российской стороне заявят официальный протест.

Сегодня, 5 сентября, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент РФ Владимир Путин дал символический старт деятельности завода по переработке рыбы, который находится на курильском острове Шикотан. Предприятие на сегодняшний день является крупнейшим в стране.

Автор: Злата Богатова

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