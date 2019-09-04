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Дипломаты опровергли заявления о нежелании РФ выдавать визы дипмиссии США
4.9.2019 07:24
Фото: finglobal.ru
Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало заявления иностранных коллег о том, что российская сторона якобы не желает выдавать визы вновь назначенным консульским сотрудникам дипмиссии Соединенных Штатов.
Ранее американский сенатор Майк Ли получил российскую визу, передает агентство "Интерфакс".
Как заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, подобного рода информация вызывает лишь недоумение. Российские дипломаты при этом подчеркнули, что не ожидали такого рода дезинформации от их американских коллег, которые сейчас работают в Москве и прекрасно осведомлены о текущем положении дел.
Ранее стало известно, что американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли получил визу. В посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что не возникло никаких трудностей и у лиц, которые его сопровождают во время официального визита - все было сделано, согласно существующей процедуре.
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