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Дипломаты опровергли заявления о нежелании РФ выдавать визы дипмиссии США


4.9.2019 07:24
Дипломаты опровергли заявления о нежелании РФ выдавать визы дипмиссии СШАФото: finglobal.ru

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало заявления иностранных коллег о том, что российская сторона якобы не желает выдавать визы вновь назначенным консульским сотрудникам дипмиссии Соединенных Штатов.

Ранее американский сенатор Майк Ли получил российскую визу, передает агентство "Интерфакс".

Как заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, подобного рода информация вызывает лишь недоумение. Российские дипломаты при этом подчеркнули, что не ожидали такого рода дезинформации от их американских коллег, которые сейчас работают в Москве и прекрасно осведомлены о текущем положении дел.

Ранее стало известно, что американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли получил визу. В посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что не возникло никаких трудностей и у лиц, которые его сопровождают во время официального визита - все было сделано, согласно существующей процедуре.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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