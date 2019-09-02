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Поклонская разводится с мужем


2.9.2019 20:46
Поклонская разводится с мужемФото: smi2.net

Как заявила замглавы комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская, она действительно разводится.

Супругом депутата является юрист Иван Соловьев.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила информацию о том, что собирается оформить развод. Расставание с мужем, убеждена она, как и другие перемены в ее личной жизни, на благополучие других людей не повлияют, равно как и состояние государства в целом. Поэтому от каких-либо дополнительных комментариев по этому поводу она откажется.

В своем Telegram-канале Поклонская отметила, что предоставит "возможность бывшему мужу" прокомментировать новости о ее разводе.

Ранее в интервью РИА Новости депутат говорила о том, что "безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма" все чаще выходят на первый план "как политической, так и семейной жизни".

Напомним, информация о бракосочетании Поклонской и Соловьева, который на тот момент занимал пост главы рабочего аппарата федерального омбудсмена, появилась в СМИ чуть более года назад. Как тогда сообщалось, свадьба была организована в Крыму.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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