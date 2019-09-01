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Папа Римский опоздал на аудиенцию из-за того, что застрял в лифте


1.9.2019 17:19
Папа Римский опоздал на аудиенцию из-за того, что застрял в лифтеФото: my.ua

Состоявшаяся сегодня традиционная аудиенция папы Римского на ватиканской площади Святого Петра началась почти на десять минут позже.

Обратившись к многочисленным верующим с балкона Апостольского дворца, понтифик рассказал, что застрял в лифте.

Принеся извинения за опоздание, папа Римский пояснил, что с ним произошел несчастный случай: он был вынужден провести в сломавшемся лифте более двадцати минут. Причиной ЧП, по словам понтифика, могло стать внезапное резкое падение напряжения. По словам папы Римского, вызволить его смогли из кабины лифта лишь сотрудники пожарной службы. Поблагодарив их за помощь, понтифик перед проповедью призвал собравшихся на площади верующих поаплодировать пожарным.

Вероятно, папа Франциск застрял в кабине маленького личного лифта, доставляющей его из личных покоев на четвертый этаж папского Апостольского дворца. По данным зарубежных СМИ, двор Сикста V, откуда отправляется этот лифт, представляет собой одно из наиболее закрытых для широкой публики мест Ватикана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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