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США нанесли авиаудар по Сирии
12:26
Фото: ocdn.eu
В результате авиаудара, который Соединенные Штаты нанесли по территории Сирии, в стране зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения, сообщают российские военные.
Как стало известно, объектом атаки стал "пункт управления группировки "Аль-Каида" (в РФ ее деятельность признана экстремистской и официально запрещена).
По данным агентства "Интерфакс", информация об авиационном ударе, который США нанесли по сирийской провинции Идлиб, поступила от представителей российского центра по примирению враждующих сторон в САР.
В сообщении отмечается, что американская сторона, осуществляя очередную атаку, не уведомила предварительно ни Россию, ни Турцию
Представители центра рассказали о том, что в населенных пунктах, оказавшихся в зоне авиаудара, имеются многочисленные жертвы и разрушения. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.
Сообщая о случившемся, российские военные указали на то, что Соединенные Штаты предприняли атаку с воздуха в зоне деэскалации Идлиб, нарушив все договоренности, которые были достигнуты ранее.
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