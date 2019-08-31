Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин и Кадыров обменялись мнениями о самых красивых мечетях

31.8.2019 21:32

Фото: mos-holidays.ru

Соборная мечеть в Санкт-Петербурге



По мнению главы РФ Владимира Путина, самой красивой на сегодняшний день является Соборная мечеть в Петербурге, тогда как руководитель Чечни Кадыров указал на "Гордость мусульман", которая не так давно была открыта в городе Шали, передает ТАСС.



Как отметил российский лидер Владимир Путин, самой красивой мечетью в мире можно считать Соборную в Северной столице. Разговор на эту тему шел в ходе официальной встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которая состоялась сегодня в Ново-Огарево. По мнению Рамзана Кадырова, самой красивой является "Гордость мусульман", не так давно открытая в Чечне и ставшая самой большой мечетью на территории Европы. Выслушав президента, Кадыров отметил, что не будет вступать в спор с главой государства.



Кадыров выразил Путину благодарность за поддержку строительства мечети в Шали. Чеченский лидер передал президенту "слова искренней признательности от десятков ученых, алимов, муфтиев".



Мечеть имени пророка Мухаммеда "Гордость мусульман" находится рядом с комплексом зданий "Шали-Сити", на расстоянии около тридцати километров от Грозного. Комплекс занимает свыше 5 га. Высота минаретов, установленных по четырем сторонам мечети, превышает 60 метров, тогда как высота купола - 43 метра.



Ранее стало известно о том, что Путин собирается посетить Чечню. Глава российского государства заверил чеченского лидера, что обязательно посетит регион, когда Кадыров посетовал, что к нему все чаще обращаются местные старейшины, ученые, спрашивая, по каким причинам Путин не приезжает в республику.



Автор: Злата Богатова

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