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Путин обещал Кадырову посетить Чечню
31.8.2019 19:57
Фото: primrep.ru
Глава российского государства Владимир Путин заверил чеченского лидера Рамзана Кадырова, что обязательно посетит республику.
Как отметил президент, он уже давно не ездил в Чечню.
Президент РФ Владимир Путин провел сегодня в Ново-Огарево официальную встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во время беседы лидер региона посетовал, что к нему все чаще обращаются местные старейшины, ученые, спрашивая, по каким причинам Путин не приезжает в Чечню.
Кадыров при этом напомнил, что Путин был в регионе в момент, когда обстановка в Чечне была напряженной. Теперь же, благодаря российскому президенту, в республике жизнь стала совсем другой, отметил лидер Чечни. По его словам, на сегодняшний день регион полностью восстановлен, экономика налажена и все хорошо, несмотря на санкции и недружелюбное отношение к России.
Путин в ответ заявил о том, что темпы развития Чечни сейчас действительно довольно хорошие, особенно если сравнивать с тем, в каком состоянии регион был определенное количество лет назад. На сегодняшний день можно говорить о том, что обстановка кардинально изменилась, и произошло это "благодаря усилиям и талантам чеченского народа", а также настойчивым усилиям руководства республики, подчеркнул глава государства.
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