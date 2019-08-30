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В Москве прокомментировали ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
30.8.2019 23:16
Фото: press-az.com
Министерство иностранных дел РФ выражает обеспокоенность из-за наблюдающейся в регионе эскалации напряженности.
Как указывает пресс-служба отечественного дипломатического ведомства, речь идет о том, какая обстановка сейчас складывается на границе Южной Осетии и Грузии.
Обострение обстановки было спровоцировано намерениями грузинской стороны создать полицейский пост неподалеку от населенного пункта Цнелис, отмечается в комментарии МИД России.
В ведомстве также назвали провокационными действия, которые осуществляются "на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала" сесть за стол переговоров, чтобы наконец решить вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией границы.
В результате Южной Осетии в одностороннем порядке приходится проводить се работы по инженерному оснащению, подчеркивается в тексте.
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