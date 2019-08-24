ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Турции скончалась школьница из Петербурга, которую затянуло в трубу бассейна
В Турции скончалась школьница из Петербурга, которую затянуло в трубу бассейна
79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом
79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом
В крымском СИЗО убили подследственного
 В крымском СИЗО убили подследственного
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Россияне получат возможность выкупать у банков свои долгиСМИ: Россияне получат возможность выкупать у банков свои долги
Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США ураганаТрамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США урагана
Путин провел телефонный разговор с МеркельПутин провел телефонный разговор с Меркель
В Испании бык смертельно ранил участника забегаВ Испании бык смертельно ранил участника забега
Под Калугой двое мужчин стали жертвами пожараПод Калугой двое мужчин стали жертвами пожара

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Россияне получат возможность выкупать у банков свои долги


15:11
СМИ: Россияне получат возможность выкупать у банков свои долгиФото: kaluga24.tv

Как пишут российские СМИ, соответствующий проект уже разработало Министерство экономического развития.

Согласно предполагаемым изменениям, граждане РФ смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций собственные просроченные задолженности до того, как их передадут коллекторам.

Документ подразумевает поправки в законы, в которых идет речь о механизме взыскания долгов физических лиц, а также деятельности микрофинансовых организаций, пишет "Коммерсант".

Газета цитирует пояснительную записку, где есть ссылка на трудные жизненные обстоятельства, из-за которых должники могут оказаться неспособными "исполнять свои обязательства".

Напомним, не так давно в полицию обратился житель Подмосковья. По словам мужчины, его обстреляли коллекторы. В момент ЧП рядом с должником находился ребенок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В аварии на трассе «Волгоград-Москва» погибли пять человекВ аварии на трассе «Волгоград-Москва» погибли пять человек
Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США ураганаТрамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США урагана
Новый фильм Мартина Скорсезе будут показывать не во всех кинотеатрахНовый фильм Мартина Скорсезе будут показывать не во всех кинотеатрах
Американский шпионский беспилотник летал у западных границ РФ 11 часовАмериканский шпионский беспилотник летал у западных границ РФ 11 часов
В Минздраве Архангельской области объяснили, как цезий-137 попал в организм врачаВ Минздраве Архангельской области объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 928


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru