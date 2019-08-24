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СМИ: Россияне получат возможность выкупать у банков свои долги
15:11
Фото: kaluga24.tv
Как пишут российские СМИ, соответствующий проект уже разработало Министерство экономического развития.
Согласно предполагаемым изменениям, граждане РФ смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций собственные просроченные задолженности до того, как их передадут коллекторам.
Документ подразумевает поправки в законы, в которых идет речь о механизме взыскания долгов физических лиц, а также деятельности микрофинансовых организаций, пишет "Коммерсант".
Газета цитирует пояснительную записку, где есть ссылка на трудные жизненные обстоятельства, из-за которых должники могут оказаться неспособными "исполнять свои обязательства".
Напомним, не так давно в полицию обратился житель Подмосковья. По словам мужчины, его обстреляли коллекторы. В момент ЧП рядом с должником находился ребенок.
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