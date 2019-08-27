|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Франции скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй
00:31
Фото: kino-teatr.ru
Как передает Agence France-Presse, сегодня утром в собственном доме в Париже умерла выдающаяся джазовая исполнительница Нэнси Холлоуэй.
Артистке было 86 лет.
О смерти известной джазовой певицы Нэнси Холлоуэй сообщил ее попечитель Кристоф Мути. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.
Нэнси Браун родилась 11 декабря 1932 года в США, родным городом будущей звезды джаза был Кливленд (штат Огайо, США). Широкая популярность к певице пришла в середине прошлого века.
Начиная с конца 1950-х годов Нэнси Холлоуэй также снималась в кино. Артистка принимала участие в создании кинолент "Джентльмен из Кокоди" Кристиан-Жака и "Вечернем крике баклана над джонками" Мишеля Одиара.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|