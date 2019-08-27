Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй

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Фото: kino-teatr.ru



Как передает Agence France-Presse, сегодня утром в собственном доме в Париже умерла выдающаяся джазовая исполнительница Нэнси Холлоуэй.



Артистке было 86 лет.



О смерти известной джазовой певицы Нэнси Холлоуэй сообщил ее попечитель Кристоф Мути. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.



Нэнси Браун родилась 11 декабря 1932 года в США, родным городом будущей звезды джаза был Кливленд (штат Огайо, США). Широкая популярность к певице пришла в середине прошлого века.



Начиная с конца 1950-х годов Нэнси Холлоуэй также снималась в кино. Артистка принимала участие в создании кинолент "Джентльмен из Кокоди" Кристиан-Жака и "Вечернем крике баклана над джонками" Мишеля Одиара.



Автор: Злата Богатова

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