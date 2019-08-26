|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
14:11
Фото: news.ru
Глава российского государства Владимир Путин, посетив МАКС-2019 в Жуковском вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, осмотрел истребитель нового поколения.
В демонстрационном полете будет участвовать группа из четырех новейших истребителей пятого поколения Су-57, передает РБК.
Как стало известно, президент РФ и иностранный лидер поднялись на приставной лестнице к кабине самолета. Осмотрев ее, Владимир Путин и его турецкий коллега уделили внимание и другому истребителю — Су-35, представленному в рамках экспозиции в Жуковском, а также среднему вертолету Ка-62 и тяжелому вертолету Ми-38.
По словам вице-премьера Юрия Борисова, показ на МАКС-2019 может сыграть важную роль с точки зрения перспектив поставок отечественной авиации в Турцию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|