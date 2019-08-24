|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названы самые высокооплачиваемые актрисы
24.8.2019 17:15
Фото: hdwallsource.com
Forbes опубликовал список звезд кино, доходы которых за последний год были самыми высокими.
Как и в прошлом году, рейтинг возглавила 34-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон, снявшаяся в последних "Мстителях".
Находящаяся на первом месте Скарлетт Йоханссон за год заработала пятьдесят шесть миллионов долларов. По данным Forbes, большая часть дохода - тридцать пять миллионов - гонорар за кинокартину "Мстители: Финал", которая была выпущена студией Marvel.
На второй строчке рейтинга - киноартистка колумбийского происхождения София Вергара, которая в прошлом году была признана самой высокооплачиваемой телевизионной актрисой. 47-летняя звезда сериала "Американская семейка", выходящего с 2009 года, за год успела увеличить свои капиталы более чем на сорок четыре миллиона.
Тройку лидеров замкнула актриса и продюсер Риз Уизерспун, доход которой за тот же период составил тридцать пять миллионов. В комментарии отмечается, что общий доход десяти самых высокооплачиваемых актрис планеты превысил триста миллионов долларов.
Не так давно Forbes опубликовал аналогичный рейтинг, в котором были названы наиболее успешные в финансовом смысле актеры. Возглавил список голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон, успевший за год заработать почти девяносто миллионов, снявшись в нескольких картинах, в том числе, "Форсаж: Хоббс и Шоу". На второй строчке разместился австралиец Крис Хемсворт, доходы которого превысили семьдесят шесть миллионов. Лидировавший в прошлом году Джордж Клуни на этот раз в топ-10 не попал.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|