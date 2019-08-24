Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы самые высокооплачиваемые актрисы

24.8.2019 17:15

Фото: hdwallsource.com



Forbes опубликовал список звезд кино, доходы которых за последний год были самыми высокими.



Как и в прошлом году, рейтинг возглавила 34-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон, снявшаяся в последних "Мстителях".



Находящаяся на первом месте Скарлетт Йоханссон за год заработала пятьдесят шесть миллионов долларов. По данным Forbes, большая часть дохода - тридцать пять миллионов - гонорар за кинокартину "Мстители: Финал", которая была выпущена студией Marvel.



На второй строчке рейтинга - киноартистка колумбийского происхождения София Вергара, которая в прошлом году была признана самой высокооплачиваемой телевизионной актрисой. 47-летняя звезда сериала "Американская семейка", выходящего с 2009 года, за год успела увеличить свои капиталы более чем на сорок четыре миллиона.



Тройку лидеров замкнула актриса и продюсер Риз Уизерспун, доход которой за тот же период составил тридцать пять миллионов. В комментарии отмечается, что общий доход десяти самых высокооплачиваемых актрис планеты превысил триста миллионов долларов.



Не так давно Forbes опубликовал аналогичный рейтинг, в котором были названы наиболее успешные в финансовом смысле актеры. Возглавил список голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон, успевший за год заработать почти девяносто миллионов, снявшись в нескольких картинах, в том числе, "Форсаж: Хоббс и Шоу". На второй строчке разместился австралиец Крис Хемсворт, доходы которого превысили семьдесят шесть миллионов. Лидировавший в прошлом году Джордж Клуни на этот раз в топ-10 не попал.



Автор: Злата Богатова

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