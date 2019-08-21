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Названа сумма, которую США собирались предложить за Гренландию
00:13
Фото: businessinsider.com
В Вашингтоне обсуждали вариант, согласно которому властям Дании за передачу Гренландии в бессрочное владение могли предложить ежегодные выплаты в размере 600 миллионов долларов.
Об этом пишет Washington Post, цитируя осведомленные источники, знакомые с ситуацией.
Как предполагала администрация Соединенных Штатов, сумма за передачу Гренландии в бессрочное владение будет определена на основе субсидий. Копенгаген выплачивает их автономии ежегодно. Помимо этого, речь могла идти о единовременной крупной сумме, отмечает газета.
Ранее в мировых СМИ распространились сообщения о том, что американский президент всерьез рассматривает возможность купить у Дании Гренландию. В Копенгагене, комментируя эти сведения, подвергли намерения Дональда Трампа критике. В МИД Гренландии даже выразили возмущение по этому поводу, назвав саму идею покупки крупнейшего острова планеты абсурдной.
Позднее глава США подтвердил, что интересовался этим вопросом "стратегически" с точки зрения расширения американского военного присутствия в Арктике. А потом стало известно о переносе встречи американского лидера с премьером Дании Метте Фредериксен. Предполагалось, что она состоится уже начале сентября. Датские дипломаты сочли это проявлением неуважения к королеве, ведь именно она приглашала Трампа в Копенгаген.
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