ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Лондоне обеспокоены сообщениями о задержании сотрудника их консульства в Гонконге
В Лондоне обеспокоены сообщениями о задержании сотрудника их консульства в Гонконге
На Южном Урале депутат расстрелял жену
На Южном Урале депутат расстрелял жену
Путин сделал неожиданный комплимент супруге Макрона
Путин сделал неожиданный комплимент супруге Макрона
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пропавшая три дня назад девочка найдена в лесу в Нижегородской областиПропавшая три дня назад девочка найдена в лесу в Нижегородской области
РВИО: В карельском урочище Сандармох нашли останки 16 человек РВИО: В карельском урочище Сандармох нашли останки 16 человек
В Великобритании младенец умер из-за лекарства, которое мать принимала во время беременностиВ Великобритании младенец умер из-за лекарства, которое мать принимала во время беременности
Девочка, пострадавшая в турецком отеле, четыре раза пережила клиническую смертьДевочка, пострадавшая в турецком отеле, четыре раза пережила клиническую смерть
Шойгу: Минобороны примет меры из-за напряженности у западных границ РФШойгу: Минобороны примет меры из-за напряженности у западных границ РФ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Великобритании младенец умер из-за лекарства, которое мать принимала во время беременности


21.8.2019 19:32
В Великобритании младенец умер из-за лекарства, которое мать принимала во время беременностиФото: enlineadirecta.info

Женщина, принимавшая во время беременности сильнодействующий анальгетик, первоначально испытывала опасения и не хотела кормить новорожденного естественным способом. Но медикам удалось убедить мать, что она не навредит ребенку. В результате обезболивающий препарат смог проникнуть в грудное молоко и спровоцировал смерть пятидневного младенца, считают эксперты.

Трагедия случилась на территории графства Девон, сообщает Metro. Будущей матери, страдавшей от хронических болей в спине, врачи выписали опиоидный анальгетик "Трамадол". В связи с этим женщина, опасаясь за здоровье ребенка, планировала отказаться от естественного способа вскармливания.

Однако после того, как в больнице заверили, что ей нечего опасаться, молодая мать начала кормить дочку грудью. Через пять дней после появления на свет девочка скончалась - внезапно и неожиданно, как отметил судмедэксперт.

По мнению специалистов, анальгетик мог попасть в грудное молоко и сыграть роковую роль. Эксперты продолжают выяснять обстоятельства ЧП.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Житель Саранска пытался выбросить из окна 5-месячную дочьЖитель Саранска пытался выбросить из окна 5-месячную дочь
Путин присвоил летчикам, посадившим А321 на поле, звание Героев РоссииПутин присвоил летчикам, посадившим А321 на поле, звание Героев России
В крови ульяновцев, отравившихся маслом, выявили крысиный ядВ крови ульяновцев, отравившихся маслом, выявили крысиный яд
Путин сделал неожиданный комплимент супруге МакронаПутин сделал неожиданный комплимент супруге Макрона
Королевский театр в Мадриде поддержал обвиненного в домогательствах ДомингоКоролевский театр в Мадриде поддержал обвиненного в домогательствах Доминго

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 926


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru