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Женская сеть myJulia.ru
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В Великобритании младенец умер из-за лекарства, которое мать принимала во время беременности
21.8.2019 19:32
Фото: enlineadirecta.info
Женщина, принимавшая во время беременности сильнодействующий анальгетик, первоначально испытывала опасения и не хотела кормить новорожденного естественным способом. Но медикам удалось убедить мать, что она не навредит ребенку. В результате обезболивающий препарат смог проникнуть в грудное молоко и спровоцировал смерть пятидневного младенца, считают эксперты.
Трагедия случилась на территории графства Девон, сообщает Metro. Будущей матери, страдавшей от хронических болей в спине, врачи выписали опиоидный анальгетик "Трамадол". В связи с этим женщина, опасаясь за здоровье ребенка, планировала отказаться от естественного способа вскармливания.
Однако после того, как в больнице заверили, что ей нечего опасаться, молодая мать начала кормить дочку грудью. Через пять дней после появления на свет девочка скончалась - внезапно и неожиданно, как отметил судмедэксперт.
По мнению специалистов, анальгетик мог попасть в грудное молоко и сыграть роковую роль. Эксперты продолжают выяснять обстоятельства ЧП.
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