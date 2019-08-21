Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Великобритании младенец умер из-за лекарства, которое мать принимала во время беременности

21.8.2019 19:32

Фото: enlineadirecta.info



Женщина, принимавшая во время беременности сильнодействующий анальгетик, первоначально испытывала опасения и не хотела кормить новорожденного естественным способом. Но медикам удалось убедить мать, что она не навредит ребенку. В результате обезболивающий препарат смог проникнуть в грудное молоко и спровоцировал смерть пятидневного младенца, считают эксперты.



Трагедия случилась на территории графства Девон, сообщает Metro. Будущей матери, страдавшей от хронических болей в спине, врачи выписали опиоидный анальгетик "Трамадол". В связи с этим женщина, опасаясь за здоровье ребенка, планировала отказаться от естественного способа вскармливания.



Однако после того, как в больнице заверили, что ей нечего опасаться, молодая мать начала кормить дочку грудью. Через пять дней после появления на свет девочка скончалась - внезапно и неожиданно, как отметил судмедэксперт.



По мнению специалистов, анальгетик мог попасть в грудное молоко и сыграть роковую роль. Эксперты продолжают выяснять обстоятельства ЧП.



Автор: Злата Богатова

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