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В США мужчину арестовали за нелегальную кастрацию


21.8.2019 15:28
В США мужчину арестовали за нелегальную кастрациюФото: medikforum.ru

74-летнего жителя американского штата Флорида Гари Ван Ризвика обвиняют в кастрации другого мужчины.

Пострадавший был пользователем сайта, где общаются те, кто хочет стать евнухами. В результате горе-хирург, не имея соответствующего образования, решился на сложнейшую операцию.

По данным полиции, Гари Ван Ризвик в юности трудился на ферме и, вероятно, воспользовался полученными там много лет назад навыками. Несмотря на то, что 53-летний потерпевший сам согласился на процедуру кастрации, его знакомого арестовали.

Отмечается, что задержание проводилось практически сразу после операции: правоохранители пришли в дом Ван Ризвика в ночное время и обнаружили там истекающего кровью мужчину, который прижимал полотенце к паху. Рядом полицейские нашли розовый контейнер с только что отрезанными яичками.

Пострадавшего немедленно госпитализировали, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Пока еще не ясно, будет ли кастрированный мужчина выдвигать официальные обвинения. Гари Ван Ризвик же при виде полицейских сразу предоставил большое количество доказательств согласия "пациента". Однако его все равно поместили за решетку и обвинили в занятие врачебной деятельностью без соответствующей лицензии, в результате которой наступили необратимые последствия: пострадавший фактически стал тяжелым инвалидом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 185

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