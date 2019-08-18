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Власти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу СШАВласти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу США
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Власти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу США


18.8.2019 22:47
Власти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу СШАФото: paradisfiscaux.net

Гибралтар отклонил запрос властей Соединенных Штатов о задержании иранского нефтяного танкера Grace 1.

Как пишет сегодня газета Gibraltar Chronicle, решение местного руководства было мотивировано тем, что судно не нарушило местные либо европейские законы.

По данным газеты, которая цитирует источники в правительстве Гибралтара, позиция американских властей напрямую связана с соблюдением санкций, которые Вашингтон ранее ввел в отношении Ирана. Однако в Гибралтаре, как и в целом в Евросоюзе, подобных ограничений нет имеется.

Отмечается, что при вынесении решения по этому вопросу представители местного руководства придерживались мнения о том, что санкционный режим ЕС против Тегерана кардинально отличается от американского.

Первоначально танкер был задержан по инициативе Великобритании, речь шла о подозрениях обойти ограничения на поставки нефтепродуктов в Сирию. Позднее появилась информация о том, что иранские власти письменно заверили, что груз не предназначен для САР.

Автор: Злата Богатова
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