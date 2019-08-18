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В Дакке пожар оставил без крова десять тысяч человек
18.8.2019 19:42
Фото: adevarul.ro
В столице Бангладеш более 10 тысяч человек остались без крова в результате масштабного возгорания.
К счастью, обошлось без жертв - большинство жителей района Мирпур, где произошло ЧП, в момент пожара праздновали Ид аль-Адх (Курбан-байрам) вместе с родственниками.
В экстренных службах Дакки сообщили, что несколько человек пострадали и были доставлены в больницы. Травмы и ожоги не представляют угрозы здоровью.
Погибших нет - пожарные быстро ликвидировали пламя. Кроме того, сыграло роль то, что большинство жителей Мирпура - столичных трущоб - в момент ЧП отсутствовали. В полиции пояснили, что люди отправились к родственникам, чтобы отметить праздник.
По предварительным данным, огнем было уничтожено порядка двух тысяч лачуг, где проживали около 10 тысяч человек. Информации о том, что могло стать причиной возгорания, из официальных источников пока не поступало.
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