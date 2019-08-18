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Певица Валерия не пришла к сыну на свадьбу


18.8.2019 19:21
Певица Валерия не пришла к сыну на свадьбуФото: starhit.ru

Как признался супруг известной российской артистки, ее сын Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Интервью с продюсером Иосифом Пригожиным опубликовала "Комсомольская правда".

Муж известной российской певицы Валерии рассказал, что ее не было на свадьбе сына - Артемий Шульгин принял решение тайно узаконить отношения со своей избранницей. Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что сын его супруги женился на бывшей однокласснице, с которой позже вместе учился в университете.

Ранее сын Валерии переехал жить в Швейцарию, так как это было необходимо для его работы. В результате он сыграл свадьбу в городе Монтре. О том, что собирается расписаться со своей возлюбленной Натальей, молодой человек проинформировал родителей лишь за день до этого важного события.

Как призналась артистка, после звонка в семье "порадовались и в то же время опешили". Учитывая, что на тот день уже был запланировано выступление, Валерия сказала сыну, что не сможет приехать на мероприятие. Жених, отметила артистка, воспринял это спокойно.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 231

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