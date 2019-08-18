|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Украинские власти экстрадировали в Израиль беглого американца
18.8.2019 18:55
Фото: poltava.today
Скрывавшийся от органов правосудия на Украине гражданин Соединенных Штатов экстрадирован в Израиль из столичного аэропорта "Борисполь".
О высылке Амоса Дов Сильвера, имеющего двойное гражданство - США и Израиля, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины.
По словам пресс-секретаря ведомства Ларисы Сарган, минувшей ночью гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер был выдворен за пределы страны. Задержанного экстрадировали после соответствующего запроса правоохранительных органов еврейского государства.
Амос Дов Сильвер, по версии зарубежных сыщиков, является организатором преступной группировки, члены которой занимались международными поставками наркотиков.
Ранее прокуратура Киева приняла решение о возбуждении уголовного дела по факту бегства подозреваемого во время экстрадиции в Израиль. По данным погранслужбы, паспортный контроль он не проходил, а СБУ объявила о начале служебного расследования.
Спустя некоторое время в СБУ подтвердили сведения о том, что Дов Сильвера удалось задержать на территории одной из областей Украины.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|