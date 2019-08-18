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Королевский театр в Мадриде поддержал обвиненного в домогательствах Доминго
18.8.2019 11:59
Фото: lockerdome.com
Руководство Королевского театра в Мадриде выразило поддержку всемирно известному тенору Пласидо Доминго, в адрес которого ранее высказали обвинения сразу девять женщин.
Гастроли, запланированные на середину следующего года, отменяться не будут, передает РИА Новости.
Как заявили представители администрации театра, такого рода обвинения могут приниматься к сведению лишь при наличии доказательств. Пока же руководство главного оперного театра Испании не намерено предпринимать каких-либо действий, включая отмену выступлений. В тексте официального сообщения также выражается "полная нетерпимость к любому поведению, которое может подразумевать насилие или сексуальные домогательства".
Ранее сразу девять женщин - певицы и танцовщица - заявили о том, что в прошлом пострадали от сексуальных домогательств со стороны певца. По их словам, Доминго приставал к ним в различное время, начиная с 1980-х годов. Сам же 78-летний тенор решительно отверг все обвинения.
В связи с обвинениями гастроли певца уже отменили опера Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии, где были запланированы выступления Доминго.
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