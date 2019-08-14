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В Крыму двух военных осудили за случайный запуск ракеты
12:47
Фото: uapress.info
Крымский гарнизонный военный суд вынес решение по делу о происшествии, случившемся 1 октября 2017 года, когда были повреждены ангар, другие ракеты и оборудование. Двух военнослужащих осудили за несанкционированный запуск ракеты.
Случайно выпущенная военными авиационная управляемая ракета Х-29ТД привела к разрушению еще двух ракет, а также повредила оборудование и ангар, где произошло ЧП.
В ходе расследования было установлено, что 1 октября 2017 года военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев проводили проверку ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока". В ходе подготовительных мероприятий они нарушили правила обращения с оружием, которое относится к категории вооружения, представляющего повышенную опасность для окружающих.
В результате случайного запуска был нанесен ущерб в размере более чем 46 млн рублей.
Чебанову суд определили наказание в виде ограничения по военной службе сроком на год и три месяца, при этом с него будет в пользу государства удерживаться 15% денежного довольствия. Звереву — соответственно год ограничения и выплата 10%.
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