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В Коми нашли тело подростка, пытавшегося спасти тонувшего младшего брата
14.8.2019 17:13
Фото: photographers.ua
Трагедия случилась на территории Усть-Куломского района Коми, передают российские СМИ.
Спасателям, продолжающим поиски погибших детей, пока удалось отыскать лишь старшего из братьев, сообщается со ссылкой на источники в региональном главке МЧС.
По данным ведомства, ЧП случилось 6 августа, когда трое несовершеннолетних братьев отправились на рыбалку. Дети из населенного пункта Усть-Нем в Усть-Куломском районе находились на реке Вычегде, между своим селом и соседним - Югыдъягом, когда с понтонной переправы в воду упал трехлетний мальчик.
Бросившийся на помощь малышу 12-летний брат также погиб, сразу после чего были начаты поиски. По факту трагедии проводят проверку следственные органы, выясняя обстоятельства случившегося. Сотрудники МЧС ищут тело младшего из мальчиков.
Отмечается, что погибшего подростка нашли местные жители, тело ребенка было обнаружено на расстоянии около трехсот метров ниже по течению от понтонного моста, где мальчик прыгнул в воду.
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