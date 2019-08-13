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Резник жестко раскритиковал Бузову после шутки о блокадниках


13.8.2019 23:48
Резник жестко раскритиковал Бузову после шутки о блокадникахФото: rueconomics.ru

Как заявил известный российский поэт Илья Резник, случившееся свидетельствует о том, что "наш шоу-бизнес все деградирует и деградирует". Прокомментировав выходку телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая позволила себе неудачную шутку о жителях блокадного Ленинграда, Резник отметил, что некоторые уже "потеряли стыд, совесть, честь, Родину".

По мнению Ильи Резника, если бы Ольга Бузова могла перенестись в Ленинград 1942 года, она бы не допускала таких высказываний. Ведь в те жестокие времена приходилось жить "на 125 граммах хлеба в день", - отметил поэт, детство которого пришлось на блокаду. Как передает РЕН ТВ слова Резника, в блокаду пухли от голода, а в наши дни "товарищи Бузовы" пухнут от денег.

Ранее в инстаграме ведущей был размещен ролик, в котором Ольга Бузова запечатлена сидящей за столом. Облизав тарелку, она сравнивает себя с блокадницей. Сразу после публикации на звезду обрушилась волна критики.

После многочисленных гневных комментариев в соцсетях за Бузову решила заступиться ее мать. По словам Ирины, бабушка Ольги сама является блокадницей, а родственники просто переняли некоторые ее слова и привычки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 269

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