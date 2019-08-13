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Полиция ФРГ запросила у России сведения о пропавших в Мюнхене гражданках РФ
13.8.2019 22:56
Фото: rg.ru
Следственные органы Германии хотели получить больше информации о "семейной ситуации" пострадавших, передает ТАСС.
В Мюнхене продолжается расследование по делу об исчезновении 46-летней Марии Г. и ее 16-летней дочери.
Как заявил на пресс-конференции официальный представитель прокуратуры баварской столицы Кен Хайденрайх, полиция до сих пор не смогла установить местонахождение россиянок, пропавших месяц назад. В связи с этим немецкие правоохранители запросили дополнительные сведения о пострадавших у российских коллег.
Пресс-конференция транслировалась правоохранительными органами в социальных сетях. По словам Хайденрайха, проводится "довольно масштабное расследование". Но учитывая, что обе жертвы - россиянки, было принято решение о необходимости получить больше сведений о их "семейной ситуации".
Выступивший на том же мероприятии представитель следственной комиссии Йозеф Виммер добавил, что в лесу на востоке Мюнхена ранее обнаружили коврик для ног. Предположительно, после вероятного убийства он пропал из квартиры, где жили россиянки. Эксперты выясняют, могут ли на коврике быть следы крови пострадавших.
Ранее в рамках расследования был задержан супруг Марии Г., в прошлом проживавший в Советском Союзе. Мужчина, которого подозревают в убийстве, отказывается от сотрудничества со следствием. Версий о возможных мотивах преступления из официальных источников пока не поступало.
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