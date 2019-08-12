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Зеленский упрощает выдачу гражданства Украины для россиян


13:31
Зеленский упрощает выдачу гражданства Украины для россиянФото: simkl.in

Как следует из указа президента Украины Владимира Зеленского, он принял упростить порядок предоставления гражданства россиянам, которые на родине подвергались политическим преследованиям. Текст документа уже опубликован на официальном сайте главы украинского государства.

Владимир Зеленский отдел поручение Верховной раде принять закон, упрощающий получение украинского гражданства для отдельных категорий лиц. В президентском указе также идет речь об иностранцах и лицах без гражданства, защищавших Украину.

Предполагается, что украинское правительство страны по поручению президента в ближайшее время оптимизирует процедуру рассмотрения заявлений граждан РФ о политическом убежище или предоставлении им дополнительной защиты.

В качестве подтверждения факта преследований по политическим мотивам соискателям предстоит получить соответствующий документ в дипмиссии или МИД Украины.

Автор: Злата Богатова

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