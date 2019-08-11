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После допроса в ГБР Порошенко забросали яйцами


14:20
После допроса в ГБР Порошенко забросали яйцамиФото: lenta.ru

По данным украинских СМИ, бывшего главу государства допрашивали на протяжении двух с половиной часов.

Когда Порошенко покинул здание, в его сторону полетели яйца. Несколько сторонников политика попытались защитить его от агрессивно настроенной толпы.

Неизвестные забросали яйцами экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он после допроса покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР). Бывшего лидера ожидали довольно много людей, отмечают украинские СМИ.

Яйца, которыми собравшиеся метили в Порошенко, попали в его сторонников и журналистов, а также сотрудников полиции, обеспечивавших общественный порядок у здания.

Допрос, продолжавшийся почти три часа, был связан в возможными уклонениями от налогов при совершении сделки по приобретению телевизионного канала "Прямой". После него Порошенко недолгое время поговорил с представителями СМИ, а затем уехал.

Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы экс-президента, отметил, что Порошенко в ГБР также успел дал дополнительные показания по делу, связанному с продажей предприятия "Кузница на Рыбальском".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 173

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