Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эксперт оценил шансы США в морской войне с Россией

13:30

Фото: arms-expo.ru



Вашингтону не следует злоупотреблять учениями у границ РФ, считает профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн.



В своей статье для National Interest эксперт пояснил, что власти Соединенных Штатов явно недооценивают риски такого рода маневров.



По мнению профессора, корабль НАТО может спровоцировать морское столкновение с российской стороной, случайно подорвавшись на одной из мин времен Второй мировой войны. Лайл Голдстайн отмечает, что в акватории Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря до сих пор остается не менее 18 тысяч снарядов, представляющих опасность.



Военный конфликт, случившийся при таком сценарии, может обернуться полным поражением для сил альянса, пишет американский эксперт. По его словам, хоть на "нулевом этапе" силы НАТО и имеют некоторую политическую ценность, фактически они "не могут сыграть значительную роль" в условиях реального столкновения.



Соединенным Штатами повезло, что согласно конвенции Монтре американские авианосцы не могут проходить через турецкие проливы. Иначе они были бы очень быстро ликвидированы подлодками, ракетными комплексами и ракетными катерами РФ, а также авиацией морского базирования, которая имеет на оснащении гиперзвуковые противокорабельные ракеты, в частности, продемонстрированный недавно "Кинжал", пишет автор.



Автор: Злата Богатова

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