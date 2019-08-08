Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Московском зоопарке поселился «кошачий медведь»

8.8.2019 11:33

Фото: zoozel.ru



Пахнущее попкорном животное - бинтуронг, также известный как "кошачий медведь", прибыл в Московский зоопарк из чешского города Острава.



Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу столичного зверинца, новый питомец появился в Центре воспроизводства редких видов животных - бинтуронг.



Представители Московского зоопарка пояснили, что из-за характерной внешности этих хищников часто называют "кошачьим медведем". У них тюленьи мордочка и усы, плоские, как у медведя, стопы и схожий с обезьяньим хвост, а также когти мангуста. В зверинце отметили, что уникальное животное известно своим необычным запахом, который напоминает аромат жареного попкорна.



Обустраивая вольер для нового питомца зоологи учли, что бинтуронги - единственные хищники в Евразии, которые пользуются хвостом для лазанья по деревьям.



Предполагается, что к годовалому самцу, которого зовут Гула, в самое ближайшее время присоединится самка. Животное прибудет в Москву до наступления холодов. Зоологи надеются, что "котомишки" в будущем смогут создать семью.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 109

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.8.2019 20:53 Названа зарплата космонавтов в России

Названа зарплата космонавтов в России 8.8.2019 07:55 Власти Праги запретили новогодние салюты

Власти Праги запретили новогодние салюты 8.8.2019 01:06 Врачи ампутировали правую руку избитой в Ингушетии девочке

Врачи ампутировали правую руку избитой в Ингушетии девочке 7.8.2019 01:58 Артемий Лебедев заявил, что навсегда покидает Россию

Артемий Лебедев заявил, что навсегда покидает Россию 6.8.2019 22:42 В Италии умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер