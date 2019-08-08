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В Московском зоопарке поселился «кошачий медведь»


8.8.2019 11:33
В Московском зоопарке поселился «кошачий медведь»Фото: zoozel.ru

Пахнущее попкорном животное - бинтуронг, также известный как "кошачий медведь", прибыл в Московский зоопарк из чешского города Острава.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу столичного зверинца, новый питомец появился в Центре воспроизводства редких видов животных - бинтуронг.

Представители Московского зоопарка пояснили, что из-за характерной внешности этих хищников часто называют "кошачьим медведем". У них тюленьи мордочка и усы, плоские, как у медведя, стопы и схожий с обезьяньим хвост, а также когти мангуста. В зверинце отметили, что уникальное животное известно своим необычным запахом, который напоминает аромат жареного попкорна.

Обустраивая вольер для нового питомца зоологи учли, что бинтуронги - единственные хищники в Евразии, которые пользуются хвостом для лазанья по деревьям.

Предполагается, что к годовалому самцу, которого зовут Гула, в самое ближайшее время присоединится самка. Животное прибудет в Москву до наступления холодов. Зоологи надеются, что "котомишки" в будущем смогут создать семью.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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