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Пакистан высылает индийского посла
00:47
Фото: postnews.ru
В связи с решением, касающимся статуса штата Джамму и Кашмир, власти Пакистана объявили о том, что высылают индийского посла.
Ранее в Исламабаде проинформировали о понижении уровня дипломатических отношений с Нью-Дели.
В связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир, лишив его особого статуса, который давал спорной территории целый ряд преимуществ, руководство Пакистана объявило о том, что высылает посла Индии. Об этом сообщает агентство France Presse.
Ранее в Совете нацбезопасности Пакистана было принято решение понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двусторонние торговые связи с Индией.
Практически сразу после того, как индийское правительство отменило статью 370 конституции, согласно которой штат Джамму и Кашмир получал особый статус, в Исламабаде отреагировали на это с осуждением. Как указывалось тогда в официальном сообщении МИД Пакистана, Нью-Дели не может изменить статус спорной территории.
Территория, где в древности располагалось княжество Кашмир, с середины прошлого века остается предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом. С 1947 года, как только Британская Индия стала независимой и была поделена на две страны по религиозному признаку, в этом регионе отсутствует государственная граница - территория штата Джамму и Кашмир разделена лишь линией контроля.
В части, которая считается подконтрольной Индии, проявляют активность радикальные группировки, отстаивающие идею отделения. В прошлом Нью-Дели много раз высказывал обвинения в адрес Исламабада, говоря о том, что пакистанские власти оказывают поддержку террористам. Однако другая сторона все это опровергает.
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