Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пакистан высылает индийского посла

00:47

Фото: postnews.ru



В связи с решением, касающимся статуса штата Джамму и Кашмир, власти Пакистана объявили о том, что высылают индийского посла.



Ранее в Исламабаде проинформировали о понижении уровня дипломатических отношений с Нью-Дели.



В связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир, лишив его особого статуса, который давал спорной территории целый ряд преимуществ, руководство Пакистана объявило о том, что высылает посла Индии. Об этом сообщает агентство France Presse.



Ранее в Совете нацбезопасности Пакистана было принято решение понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двусторонние торговые связи с Индией.



Практически сразу после того, как индийское правительство отменило статью 370 конституции, согласно которой штат Джамму и Кашмир получал особый статус, в Исламабаде отреагировали на это с осуждением. Как указывалось тогда в официальном сообщении МИД Пакистана, Нью-Дели не может изменить статус спорной территории.



Территория, где в древности располагалось княжество Кашмир, с середины прошлого века остается предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом. С 1947 года, как только Британская Индия стала независимой и была поделена на две страны по религиозному признаку, в этом регионе отсутствует государственная граница - территория штата Джамму и Кашмир разделена лишь линией контроля.



В части, которая считается подконтрольной Индии, проявляют активность радикальные группировки, отстаивающие идею отделения. В прошлом Нью-Дели много раз высказывал обвинения в адрес Исламабада, говоря о том, что пакистанские власти оказывают поддержку террористам. Однако другая сторона все это опровергает.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:04 В Киргизии во время штурма резиденции Атамбаева погиб спецназовец

В Киргизии во время штурма резиденции Атамбаева погиб спецназовец 7.8.2019 22:02 СМИ: Зеленский потерялся у президентского дворца в Анкаре

СМИ: Зеленский потерялся у президентского дворца в Анкаре 7.8.2019 21:00 В Скотланд-Ярде не нашли доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

В Скотланд-Ярде не нашли доказательств причастности Путина к делу Скрипалей 7.8.2019 18:13 В Киргизии идет операция по задержанию бывшего президента Атамбаева

В Киргизии идет операция по задержанию бывшего президента Атамбаева 7.8.2019 14:16 Путин призвал Зеленского прекратить обстрелы населения Донбасса