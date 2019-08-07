Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой мощностью 5 кг тротила

00:17

Фото: lezgigazet.ru



Следственные органы республики после инцидента возбудили уголовное дело по статье о покушении на сотрудников полиции.



Злоумышленник был нейтрализован силовиками в рамках контртеррористической операции (КТО), которая ранее была объявлена в Малгобекском районе.



Боестолкновение произошло возле одного из домов по улице Пионерской населенного пункта Вознесенское, когда ранним утром силовики, проверявшие адрес, встретили вооруженное сопротивление. В результате 38-летний местный житель, Павел Юрьевич Загилов 1981 г.р. был уничтожен ответным огнем.



Как передает агентство "Интерфакс со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), мужчина в прошлом вербовал местных жителей, намереваясь сформировать террористическую ячейку. Кроме того, он планировал устроить теракт, а потом отправиться в Сирию.



Установлено также что ликвидированный в Ингушетии боевик был сторонником террористического "Исламского государства" (деятельность этой международной экстремистской группировки официально запрещена в РФ). В ходе осмотра места ЧП силовики обнаружили кустарно изготовленную бомбу, три гранаты РГД и охотничий карабин "Сайга". Мощность СВУ составляла порядка 5 кг в тротиловом эквиваленте.



По факту покушения на сотрудников правоохранительных органов республиканское СУ СКР уже приняло процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, начато расследование.



Автор: Злата Богатова

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