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В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой мощностью 5 кг тротила


00:17
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой мощностью 5 кг тротилаФото: lezgigazet.ru

Следственные органы республики после инцидента возбудили уголовное дело по статье о покушении на сотрудников полиции.

Злоумышленник был нейтрализован силовиками в рамках контртеррористической операции (КТО), которая ранее была объявлена в Малгобекском районе.

Боестолкновение произошло возле одного из домов по улице Пионерской населенного пункта Вознесенское, когда ранним утром силовики, проверявшие адрес, встретили вооруженное сопротивление. В результате 38-летний местный житель, Павел Юрьевич Загилов 1981 г.р. был уничтожен ответным огнем.

Как передает агентство "Интерфакс со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), мужчина в прошлом вербовал местных жителей, намереваясь сформировать террористическую ячейку. Кроме того, он планировал устроить теракт, а потом отправиться в Сирию.

Установлено также что ликвидированный в Ингушетии боевик был сторонником террористического "Исламского государства" (деятельность этой международной экстремистской группировки официально запрещена в РФ). В ходе осмотра места ЧП силовики обнаружили кустарно изготовленную бомбу, три гранаты РГД и охотничий карабин "Сайга". Мощность СВУ составляла порядка 5 кг в тротиловом эквиваленте.

По факту покушения на сотрудников правоохранительных органов республиканское СУ СКР уже приняло процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, начато расследование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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