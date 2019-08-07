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СМИ: Зеленский потерялся у президентского дворца в Анкаре
7.8.2019 22:02
Фото: livejournal.com
Украинский лидер запутался в маршруте движения по ковровой дорожке, когда во время официального визита находился у дворца своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
В результате президент Турции пришел на помощь Владимиру Зеленскому, указав верный путь.
Сегодня, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в Турции с официальным визитом, совместно с лидером республики Реджепом Эрдоганом перед началом двусторонних переговоров приветствовал почетный караул.
Зеленский и Эрдоган в ходе церемонии двигались с остановками, и в определенный момент украинский президент внезапно сменил курс. Вместо того чтобы, в соответствии с протоколом, принимать рапорт совместно с турецким коллегой, Зеленский направился в противоположную сторону, сообщает газета Sabah.
В ходе переговоров, которые прошли после церемонии, главы двух стран успели обсудить широкий круг вопросов, в частности, связанных с ситуацией в черноморском регионе и перспективами дальнейшего взаимодействия Киева и Анкары.
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