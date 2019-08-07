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В Скотланд-Ярде не нашли доказательств причастности Путина к делу Скрипалей


7.8.2019 21:00
В Скотланд-Ярде не нашли доказательств причастности Путина к делу СкрипалейФото: xoroshiy.ru

Британской полиции, продолжающей расследовать инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, не удалось собрать материалы, которые бы дали основания для обвинений в причастности к этому делу российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет сегодня The Guardian.

Специалисты Скотланд-Ярда тщательно анализировали вопросы, связанные с тем, мог ли президент РФ играть какую-то в атаке с использованием вещества "Новичок". Чтобы предъявить обвинения, необходимо было доказать, что Владимир Путин напрямую связан с этим инцидентом, отмечает газета со ссылкой на руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.

Однако правохранителям не удалось найти никаких материалов, на основании которых можно было бы выдвинуть такого рода обвинение.

Ранее источники в британских разведслужбах высказывались на тему того, что атака в Солсбери якобы могла быть осуществлена с одобрения президента РФ.

Напомним, не так давно родственница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила о том, что не исключает инсценировку отравления. По ее словам, вполне вероятно, что они добровольно согласились на участие в этом, пойдя на сделку с Лондоном.

Автор: Злата Богатова

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