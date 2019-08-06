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Путин призвал Зеленского прекратить обстрелы населения Донбасса
14:16
Фото: fotocdn.net
Как передают российские СМИ, в Кремле раскрыли детали телефонной беседы, состоявшейся между Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В качестве инициатора этого разговора выступала киевская сторона.
Владимир Путин, в частности, призвал руководство Украины прекратить обстрелы населения Донбасса. Как заявил глава РФ в ходе беседы с Владимиром Зеленским, в целях деэскалации конфликта необходимо прежде всего в полном объеме исключить вероятность дальнейших обстрелов населенных пунктов.
Российский президент отметил, что в результате действий украинских силовиков, подвергающих обстрелам Донбасс, гибнут мирные люди. Поэтому очень важно неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и разведения сил от линии разграничения, который был введен с 21 июля.
По данным агентства "Интерфакс", собеседники также говорили об исключительной важности последовательного процесса реализации договоренностей, которые ранее были достигнуты в Минске, в том числе, юридических аспектов, связанных с предоставлением ДНР и ЛНР особого статуса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что беседа лидером двух стран длилась примерно двадцать минут и носила "достаточно прагматичный характер".
Напомним, не так давно лидер партии Зеленского озвучил новые способы возвращения Донбасса. Как заявил председатель партии "Слуга народа" и главный основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков, законными путями урегулировать ситуацию не представляется возможным.
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