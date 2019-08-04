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Лидер партии Зеленского озвучил новые способы возвращения Донбасса
12:16
Фото: znaj.ua
Как заявил лидер партии "Слуга народа" и главный основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков, законными путями урегулировать ситуацию в Донбассе не представляется возможным.
При этом он назвал конфликт на юго-востоке основной проблемой, которую нужно решать киевскому руководству, передает "Ъ".
Говоря о ближайших планах, вероятный спикер Верховной рады заявил о том, что партия "Слуга народа", уверенно выигравшая июльские парламентские выборы, станет главной опорой президента Владимира Зеленского. Дмитрий Разумков также напомнил, что глава государства ранее обещал добиться установления мира на востоке Украины, а также анонсировал грандиозные перемены, ожидающие страну уже в скором времени.
Для урегулирования конфликта в Донбассе необходим "комплекс мер", и речь идет о законодательной части, заявил лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа". По словам Разумкова, эти вопросы будут обсуждаться в Раде, однако ситуация заключается не в законах, а желании "закончить эту войну". В Киеве такое желание есть, отметил будущий спикер.
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