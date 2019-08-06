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В Японии от жары за неделю умерли 57 человек
6.8.2019 11:42
Фото: sibnovosti.ru
По всей стране с солнечными и тепловыми ударами были госпитализированы около двадцати тысяч пострадавших, передает ТАСС.
Сведения о гибели 57 человек поступили от представителей Главного пожарного управления, которое в Японии выполняет функции МЧС и скорой помощи.
По данным ведомства, все смертельные случаи были зафиксированы в течение недели. За тот же период по всей Японии были экстренно доставлены 18347 человек. Все они пострадали от ухудшения здоровья из-за установившейся в стране аномально жаркой погоды.
В последние дни в некоторых регионах Японии воздух прогревался до 39 градусов Цельсия.
Отмечается, что подавляющее большинство умерших и госпитализированных людей - пожилого возраста. Несмотря на призывы местных властей, они стараются не включать установленные в их домах кондиционеры, пытаясь сэкономить.
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