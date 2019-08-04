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МИД РФ обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
02:06
Фото: news-front.info
МИД России намерен обратиться к Вашингтону и Берлину в связи со вмешательством во внутренние дела РФ, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. На эту тему пресс-секретарь отечественного внешнеполитического министерства говорила в эфире канала "Россия 1".
В ближайшее время российское дипломатическое ведомство в официальном порядке направит соответствующие обращения руководству Германии и Соединенных Штатов, заявила Мария Захарова. Российский МИД, в частности, укажет на случаи вмешательства дипломатов этих стран во внутренние дела нашего государства. Речь идет об освещении несанкционированного митинга, который состоялся в Москве, пояснила пресс-секретарь МИД.
Американские власти, отметила пресс-секретарь МИД РФ, будут весьма удивлены тем, как сотрудники Госдепа "вмешиваются в российские внутренние дела".
Дипломат указала, что посольство США в Москве оказалось вовлеченным в недавние акции, которые не были согласованы со столичной администрацией. В частности, Захарова отметила, что в дипмиссии США был опубликован маршрут митингующих, расписанный буквально "попунктно, просто поминутно". При этом просьба стараться избегать пересечений с участниками демонстрации была в самом конце этого документа.
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