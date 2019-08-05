ИнтерНовости - новости в стране и мире
Движение поездов «Сапсан» остановили на час из-за гибели зацепера
Движение поездов «Сапсан» остановили на час из-за гибели зацепера
Илон Маск пошутил над Елизаветой II, сравнив ее с телепузиками
Илон Маск пошутил над Елизаветой II, сравнив ее с телепузиками
В Каире в результате ДТП с последующим взрывом погибли 19 человек
В Каире в результате ДТП с последующим взрывом погибли 19 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Под Красноярском из-за взрывов боеприпасов на военном складе эвакуировали более 3,5 тыс. человекПод Красноярском из-за взрывов боеприпасов на военном складе эвакуировали более 3,5 тыс. человек
Илон Маск пошутил над Елизаветой II, сравнив ее с телепузикамиИлон Маск пошутил над Елизаветой II, сравнив ее с телепузиками
В Пакистане осудили решение индийских властей о лишении особого статуса штата Джамму и КашмирВ Пакистане осудили решение индийских властей о лишении особого статуса штата Джамму и Кашмир
В Коми девочка погибла после нападения волкаВ Коми девочка погибла после нападения волка
В Берлине отреагировали на заявление российского МИД о вмешательствеВ Берлине отреагировали на заявление российского МИД о вмешательстве

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Китае задержали членов банды, расхищавшей древние гробницы


5.8.2019 14:20
В Китае задержали членов банды, расхищавшей древние гробницыФото: salik.biz

В общей сложности фигурантами уголовного дела стали двадцать девять человек, у которых было обнаружено и изъято около 40 кг взрывчатки и 15 детонаторов.

Деятельность крупной преступной группировки, которая расхищала гробницы, пресекли в восточной части Китая.

Полицейским уже удалось вернуть большое собрание ценностей, похищенных злоумышленниками, передает агентство "Синьхуа". Со ссылкой на пресс-службу Управления общественной безопасности города Хуайнань (восточная провинция Аньхой) уточняется, что расследование велось с прошлого года.

Китайские следователи полагают, что подозреваемые по меньшей мере три раза проникали в гробницу, которая датируется периодом Сражающихся царств (475-221 гг до н.э.) и вынесли оттуда более семидесяти предметов. Двадцать шесть похищенных артефактов входят в число предметов, на которые распространяется высшая категория государственной защиты культурных ценностей, пояснили в полиции региона.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Татарстане предотвратили терактВ Татарстане предотвратили теракт
В Хабаровске 80-летнюю женщину обвиняют в серии жестоких убийствВ Хабаровске 80-летнюю женщину обвиняют в серии жестоких убийств
В Калифорнии на пляже обрушилась скала: погибли три человекаВ Калифорнии на пляже обрушилась скала: погибли три человека
Видео: Собака съела хозяйку-пенсионерку, умершую в захламленном домеВидео: Собака съела хозяйку-пенсионерку, умершую в захламленном доме
Под Красноярском из-за взрывов боеприпасов на военном складе эвакуировали более 3,5 тыс. человекПод Красноярском из-за взрывов боеприпасов на военном складе эвакуировали более 3,5 тыс. человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 924


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru