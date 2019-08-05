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В Китае задержали членов банды, расхищавшей древние гробницы
5.8.2019 14:20
Фото: salik.biz
В общей сложности фигурантами уголовного дела стали двадцать девять человек, у которых было обнаружено и изъято около 40 кг взрывчатки и 15 детонаторов.
Деятельность крупной преступной группировки, которая расхищала гробницы, пресекли в восточной части Китая.
Полицейским уже удалось вернуть большое собрание ценностей, похищенных злоумышленниками, передает агентство "Синьхуа". Со ссылкой на пресс-службу Управления общественной безопасности города Хуайнань (восточная провинция Аньхой) уточняется, что расследование велось с прошлого года.
Китайские следователи полагают, что подозреваемые по меньшей мере три раза проникали в гробницу, которая датируется периодом Сражающихся царств (475-221 гг до н.э.) и вынесли оттуда более семидесяти предметов. Двадцать шесть похищенных артефактов входят в число предметов, на которые распространяется высшая категория государственной защиты культурных ценностей, пояснили в полиции региона.
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