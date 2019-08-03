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Иран второй раз за месяц задержал иностранный танкер
14:35
Фото: oilandgasvisionjobs.com
На задержанном судне находятся семь человек различной национальности, передают иностранные СМИ.
Инцидент, произошедший у берегов острова Фарси в Персидском заливе, стал уже вторым за последний месяц.
По предварительным данным, на борту этого судна находятся семь человек разной национальности. Гражданство членов экипажа пока не уточняется.
В ряде СМИ появились сообщения о том, что корабль, перевозивший 700 тысяч литров контрабандного топлива в "арабские страны", был задержан еще в минувшую среду, 31 июля. В настоящее время танкер находится в городе Бушер.
Напомним, 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции в территориальных водах Ирана было остановлено британское судно Stena Impero. Затем танкер сопроводили в порт Бендер-Аббас. Случившееся стало ответом Тегерана на действия властей британского Гибралтара, которые за две недели до этого задержали шедший под панамским флагом танкер Grace 1.
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