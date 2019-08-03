Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Финляндии извинились за вхождение военного корабля в российские воды

3.8.2019 22:22

Фото: 1.rtr-vesti.ru



Соответствующее сообщение появилось на официальном портале ВМС Финляндии.



Как указано в тексте, в Хельсинки выражают сожаление в связи с инцидентом, произошедшим в минувший четверг, 1 августа, когда финский военный корабль оказался в территориальных водах РФ.



Власти Финляндии принесли извинения после того, как их военное судно оказалось в восточной части Финского залива. Причиной недоразумения стали ошибочные действия экипажа.



Минный заградитель Hämeenmaa финских ВМС успел продвинуться в российские воды примерно на 600 метров до того, как на судне это обнаружили. Как только стало известно об ошибке, судно незамедлительно сменило курс и покинуло территориальные воды другого государства. После этого экипаж проинформировал руководство о том, что случилось.



Напомним, осенью прошлого года в Хельсинки заявили о том, что российский парусник пересек их границу в районе Архипелагового моря российский парусник. Достаточно быстро выяснилось, что судно, находившееся в пределах Финляндии около двадцати минут, следовало по заранее согласованному маршруту. При осуществлении законного транзита парусник не допустил каких-либо нарушений.



Автор: Злата Богатова

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