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Власти Финляндии извинились за вхождение военного корабля в российские воды
3.8.2019 22:22
Фото: 1.rtr-vesti.ru
Соответствующее сообщение появилось на официальном портале ВМС Финляндии.
Как указано в тексте, в Хельсинки выражают сожаление в связи с инцидентом, произошедшим в минувший четверг, 1 августа, когда финский военный корабль оказался в территориальных водах РФ.
Власти Финляндии принесли извинения после того, как их военное судно оказалось в восточной части Финского залива. Причиной недоразумения стали ошибочные действия экипажа.
Минный заградитель Hämeenmaa финских ВМС успел продвинуться в российские воды примерно на 600 метров до того, как на судне это обнаружили. Как только стало известно об ошибке, судно незамедлительно сменило курс и покинуло территориальные воды другого государства. После этого экипаж проинформировал руководство о том, что случилось.
Напомним, осенью прошлого года в Хельсинки заявили о том, что российский парусник пересек их границу в районе Архипелагового моря российский парусник. Достаточно быстро выяснилось, что судно, находившееся в пределах Финляндии около двадцати минут, следовало по заранее согласованному маршруту. При осуществлении законного транзита парусник не допустил каких-либо нарушений.
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