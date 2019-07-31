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В Москве отреагировали на решение комитета сената США по «Северному потоку-2»


31.7.2019 22:24
В Москве отреагировали на решение комитета сената США по «Северному потоку-2»Фото: ekspres.net

Как заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин, позиция американских сенаторов представляется ему элементом нездоровой конкуренции.

По его словам, санкции со стороны Соединенных Штатов в данном случае способны затронуть не только Россию, но и целый ряд стран Европы.

На сегодняшний день руководство многих европейских государств понимает, что "Северный поток — 2" несет в себе экономическую целесообразность и финансовую выгоду, подчеркнул Юрий Швыткин, слова которого приводит телевизионный канал RT. Российский политик добавил, что ему известны депутаты в Германии, которые выразили поддержку реализации этого масштабного российского проекта.

Ранее комитет сената США по международным делам проголосовал за введение ограничений, которые распространятся на компании, участвующие в строительстве газопровода.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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