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Алексей Учитель рассказал о новом проекте своей киностудии
31.7.2019 17:27
Фото: rl0.ru
В качестве режиссера фильма "Земун", посвященного жизни в деревне, выступит дебютант Эдуард Жолнин.
Известный российский кинематографист Алексей Учитель представил новый проект своей студии "Рок" экспертному совету Минкультуры РФ, передает ТАСС.
По словам Алексея Учителя, фильм, посвященный жизни в русской деревне, предполагается снимать в Воронежской области. В качестве артистов, которые могут сыграть главные роли в картине, режиссер назвал Евгения Ткачука, Павла Табакова или Александра Кузнецова.
Режиссером ленты "Земун" будет Эдуард Жолнин. Сюжет фильма описывает, как герой после долгого отсутствия возвращается в родную деревню. Учитель отметил, что сценарий его поразил, это история " о деревне, о земле, о двух братьях".
Как рассказал Жолнин, он на протяжении пяти лет готовился к созданию этой кинокартины, устроившись на время в коровник, где ему приходилось не только доить коров, но и принимать у них роды.
Учитель также высказался о том, какими могут оказаться кассовые сборы. По словам режиссера, учитывая, что речь идет о дебютном кино, продюсерам в их ожиданиях не стоило бы устанавливать высокие рамки.
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