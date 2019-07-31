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В Подмосковье два мальчика попали под колеса поезда
31.7.2019 15:10
Фото: ntdtv.ru
По факту гибели детей проводит проверку Следственный комитет РФ.
Как сообщили в ведомстве, машинист, заметив ребят перед составом, сделал все возможное, чтобы избежать трагедии - он подавал сигналы и применил экстренное торможение.
По словам старшего помощника начальника Московского межрегионального СУ на транспорте (ММСУТ) СКР Елены Марковской, дети погибли накануне вечером в районе станции "Шатурторф" Казанского направления. Установлено, что около 20:30 под колесами электропоезда оказались двое мальчиков.
От полученных ранений дети 2005 и 2009 г.р скончались на месте. Предположительно, ребята пытались перебежать пути перед приближающимся составом, который следовал по маршруту "Черусти - Москва".
В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что машинист электропоезда, выйдя из кривого участка, заметил в габарите подвижного состава детей, которые в тот момент шли вдоль путей. Машинист сразу же начал подавать звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение. К сожалению, расстояние к тому времени уже было слишком незначительным.
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