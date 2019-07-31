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В Афганистане более 30 человек погибли при подрыве автобуса
31.7.2019 14:14
Фото: nh.ee
Местные власти подтвердили гибель тридцати четырех человек.
Ранения в результате инцидента получили не менее семнадцати человек, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах страны.
Более тридцати человек стали жертвами взрыва, случившегося в западной части страны. Как передает информационное агентство Pajhwok, взрывное устройство было заложено на трассе, которая соединяет города Кандагар и Герат.
Автобус был подорван на территории провинции Фарах, уточнили в МВД Афганистана.
Ни одна из радикальных группировок, действующих в этом регионе страны, пока не объявила о своей причастности к взрыву.
Ранее в Кабуле двадцать человек погибли при атаке на офис движения Green Trend.
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