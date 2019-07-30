Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп заявил, что изучит ситуацию с недомоганием Навального после ареста

30.7.2019 22:40

Фото: businessinsider.com



Как заявил американский президент Дональд Трамп, пока он еще не обладает сведениями о ситуации с заболеванием российского оппозиционера Алексея Навального в полном объеме. Но глава Соединенных Штатов намерен восполнить этот пробел и изучить всю информацию.



По словам Дональда Трампа, он слышал о том, что Алексея Навального задержали в Москве, но пока не располагает достаточными сведениями о проблемах со здоровьем, которые возникли у оппозиционера вскоре после ареста. Американский президент отметил, что это для него "новая история".



Напомним, ранее Симоновский суд вынес решение об аресте Навального на тридцать суток за повторное нарушение установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий.



Во время митинга, который состоялся 20 июля на проспекте Сахарова, Навальный обращался к гражданам с призывом участвовать в несанкционированной акции 27 июля. Кроме того, аналогичного содержания публикации появлялись и в фейсбуке оппозиционера.



Вскоре после того, как Навального арестовали, оппозиционера экстренно госпитализировали в связи с ухудшившимся самочувствием. Врачи горбольницы No 64 диагностировали у него контактный дерматит. В минувший понедельник арестант возвратился в спецприемник.



Автор: Злата Богатова

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