Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дипломаты отреагировали на отказ Нидерландов принять новые данные по MH17

21:09

Фото: ua.today



Позиция нидерландских властей лишь подтверждает мнение российской стороны о расследовании, которое ведет Совместная следственная группа (ССГ). Как передает РИА Новости, именно так в посольстве РФ в Гааге отреагировали на отказ рассматривать сведения, собранные германским частным детективом Йозефом Решем.



В российской дипмиссии подчеркнули, что позиция российской стороны остается неизменной. По словам представителей посольства, речь о том, насколько беспристрастным, независимым и профессиональным является продолжающееся под руководством Прокуратуры Нидерландов расследование.



Ранее нидерландские власти отказались передавать ССГ материалы, собранные частным детективом Йозефом Решем из Германии.



Не так давно посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил о том, что "нет и не предвидится" эффективного и равноправного взаимодействия между Москвой и Амстердамом в расследовании трагических событий. При этом подобная ситуация сложилась вовсе не по вине России, указал высокопоставленный дипломат.



По словам Реша, он сделал попытку передать властям Нидерландов сведения о катастрофе MH17, которые ранее не были учтены ССГ. Германский детектив настаивал на том, что все материалы должны быть представлены в присутствии международных средств массовой информации. Однако руководство страны отказало частному детективу.



Как пояснял Реш, его условия были связаны с опасениями за его жизнь, учитывая, что он уже не раз получал угрозы. Детектив убежден, что это связано с тем, что он занимается собственным расследованием крушения лайнера в Донбассе.



Автор: Злата Богатова

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